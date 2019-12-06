Справиться с условиями труда в обновленной Госдуме смогли не все

Времена, когда избрание в Государственную думу воспринималось как почетная награда поездкой на курорт, прошли. Это стало понятно еще в 2016 г., когда председатель Госдумы VII созыва Вячеслав Володин объявил новый регламент работы: непременное присутствие на заседаниях, обеденный перерыв – 1 час, а не два, обсуждение повестки дня до последнего пункта, а не до 18-00.

Некоторые парламентарии со стажем пытались возражать: дескать, это работа на износ, так нельзя. Депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева напоминали коллегам, что и про домашние обязанности нельзя забывать. Ответ последовал жесткий: кто не справляется – сдавайте мандат.

Прошло время, законодатели привыкли к плотному графику. Но многим это бремя оказалось слишком тяжело. По признанию свердловского депутата-единороса Александра Петрова, в Думе до сих пор действует жесткая система штрафов. Например, за пропуск заседания без уважительной причины налагается "неприлично большой" штраф – 46 тыс.рублей.

В интервью Znak.com Петров подчеркнул, что лично его ни разу не штрафовали. И дело, видимо не в том, что наказание бьет по карману – задекларированный доход бывшего главы фармацевтического завода "Медсинтез" (депутат переписал бизнес на сына, когда ушел в политику) в 2018 г. составил более 4,7 млн руб. – просто он, по собственному признанию, "дисциплинированный":

"Считаю, что надо сидеть на заседаниях. Это правильно. Нас для этого вообще выбрали", – подчеркивает Петров.

Собственно, на заседаниях он, действительно, "сидит". Судя по сводкам ГД, выступает Александр Петров на пленарках стабильно раз в месяц, но голосует без пропусков. Из-за этого даже похудел, поскольку порой на еду остается всего 15 минут.

Вообще людям, привыкшим к комфорту и вольготному образу жизни, в Госдуме не место, уверяет депутат-миллионер. Там "надо пахать", поводов для "понтов" там не получишь. По его словам, предоставляемые от парламента квартиры в столице – это "офицерские кубрики" советского образца в панельном доме. Кубрик этот, правда, 3-комнатный площадью 122 квадрата, но спать-то приходится на казенном белье:

"Извините, но простынь со штампом раздражает. Я пробовал поменять матрас, у меня отняло столько сил и энергии это сделать. Потому что нельзя, комиссия все проверяет", – пожаловался Петров.

Судя по всему, устал депутат-олигарх не только от суровых бытовых условий. Нижняя палата сейчас – место, где выживает сильнейший духом, горящий идеями, ответственный за избирателей. Там не штампуют законы, а работают над проектами – изучают данные, встречаются с экспертами, обсуждают проблемы с населением. А если кто-то к этому не готов, пусть делает выводы.