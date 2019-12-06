В Минске приступил к работе новый состав парламента

Впервые в истории белорусского государства спикером Совета Республики избрана женщина. Ею стала экс-глава администрации президента страны Наталья Кочанова.

Как сообщает телеканал "МИР 24", на первом заседании спикер определила приоритеты в работе сенаторов. В их числе разработка законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики, сотрудничество с Россией в рамках Союзного государства и развитие отношений с другими странами.