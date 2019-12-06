Нибиру
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Впервые в истории белорусского государства спикером Совета Республики избрана женщина. Ею стала экс-глава администрации президента страны Наталья Кочанова.
Как сообщает телеканал "МИР 24", на первом заседании спикер определила приоритеты в работе сенаторов. В их числе разработка законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики, сотрудничество с Россией в рамках Союзного государства и развитие отношений с другими странами.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем