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Впервые в истории спикером Совета Республики Белоруссии стала женщина

В Минске приступил к работе новый состав парламента

Впервые в истории белорусского государства спикером Совета Республики избрана женщина. Ею стала экс-глава администрации президента страны Наталья Кочанова.

Как сообщает телеканал "МИР 24", на первом заседании спикер определила приоритеты в работе сенаторов. В их числе разработка законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие Республики, сотрудничество с Россией в рамках Союзного государства и развитие отношений с другими странами.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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