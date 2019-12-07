Стороны должны пойти на это, независимо от собственных желаний

Единственным способом выйти из газового тупика с Украиной является обоюдное решение. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 1" сделал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, стороны не смогут договориться по газу, если если Киев будет продолжать требовать выплаты по судебным решения. В этой связи политик подчеркнул, что важно прийти "к какому-то нулевому варианту".

Подытожив, Медведев подчеркнул, что стороны должны прийти к взаимному решению, нравится это Украину или нет.