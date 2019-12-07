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В России назвали единственный способ выйти из газового тупика с Украиной

В России назвали единственный способ выйти из газового тупика с Украиной
Фото: www.globallookpress.com
Стороны должны пойти на это, независимо от собственных желаний

Единственным способом выйти из газового тупика с Украиной является обоюдное решение. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 1" сделал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. 

По его словам, стороны не смогут договориться по газу, если если Киев будет продолжать требовать выплаты по судебным решения. В этой связи политик подчеркнул, что важно прийти "к какому-то нулевому варианту". 

Подытожив, Медведев подчеркнул, что стороны должны прийти к взаимному решению, нравится это Украину или нет. 

Сергей САЗОНОВ

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