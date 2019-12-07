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Белорусские националистические организации проводят акцию протеста в Минске против интеграции с Россией. Об этом сообщает издание "Наша Нива".
Митинг приурочен ко встрече глав Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, где будет обсуждаться этот вопрос. В знак протеста собравшиеся сформировали живую цепь на центральном Октябрьском проспекте. Несколько сотен человек находятся также на Октябрьской площади.
Активисты держат в руках плакаты с лозунгами против интеграции на русском и белорусском языках. В толпе также звучат требования от отставке Лукашенко.
Присутствующая на протестной акции милиция практически не вмешивается в ход митинга.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем