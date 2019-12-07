Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Белорусские националистические организации проводят акцию протеста в Минске против интеграции с Россией. Об этом сообщает издание "Наша Нива".

Митинг приурочен ко встрече глав Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, где будет обсуждаться этот вопрос. В знак протеста собравшиеся сформировали живую цепь на центральном Октябрьском проспекте. Несколько сотен человек находятся также на Октябрьской площади.

Активисты держат в руках плакаты с лозунгами против интеграции на русском и белорусском языках. В толпе также звучат требования от отставке Лукашенко.

Присутствующая на протестной акции милиция практически не вмешивается в ход митинга.