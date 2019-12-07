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Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией

Белорусские националисты митингуют против объединения с Россией
Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Среди лозунгов также слышны требования об отставке Лукашенко

Белорусские националистические организации проводят акцию протеста в Минске против интеграции с Россией. Об этом сообщает издание "Наша Нива". 

Митинг приурочен ко встрече глав Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи, где будет обсуждаться этот вопрос. В знак протеста собравшиеся сформировали живую цепь на центральном Октябрьском проспекте. Несколько сотен человек находятся также на Октябрьской площади. 

Активисты держат в руках плакаты с лозунгами против интеграции на русском и белорусском языках. В толпе также звучат требования от отставке Лукашенко. 

Присутствующая на протестной акции милиция практически не вмешивается в ход митинга. 

Сергей САЗОНОВ

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Если они не будут горлопанить, кто ж о них будет знать, что есть оппозиция?
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