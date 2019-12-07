Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На Украине хотят отгородиться от России стеной

На Украине хотят отгородиться от России стеной
Вместо нормандского саммита в Киеве предложили начать отгораживаться от России

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал строить заграждения на границе с Россией. Свое заявление политик сделал на фоне планов Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите. 

Как передает "Интерфакс-Украина", по мнению Порошенко ведущие европейские страны поддержат интересы Украины только в том случае, если Киев будет готов самостоятельно себя защищать. 

Подытожив, экс-президент отметил, что отсутствие результатов после переговоров в нормандском формате не станет катастрофой. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
Ответить
так делали же уже
почему затормозили?
Гость
Ответить
Отгородится стеной это единственный способ спасти страну
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей