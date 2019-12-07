Вместо нормандского саммита в Киеве предложили начать отгораживаться от России

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал строить заграждения на границе с Россией. Свое заявление политик сделал на фоне планов Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите.

Как передает "Интерфакс-Украина", по мнению Порошенко ведущие европейские страны поддержат интересы Украины только в том случае, если Киев будет готов самостоятельно себя защищать.

Подытожив, экс-президент отметил, что отсутствие результатов после переговоров в нормандском формате не станет катастрофой.