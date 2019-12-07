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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал строить заграждения на границе с Россией. Свое заявление политик сделал на фоне планов Киева отделить Донбасс стеной при отсутствии прогресса на нормандском саммите.
Как передает "Интерфакс-Украина", по мнению Порошенко ведущие европейские страны поддержат интересы Украины только в том случае, если Киев будет готов самостоятельно себя защищать.
Подытожив, экс-президент отметил, что отсутствие результатов после переговоров в нормандском формате не станет катастрофой.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем