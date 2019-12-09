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Санкции WADA призваны оскорбить Россию

Москва сделает все возможное, чтобы отстоять свою честь

Санкции WADA против России нелогичны и носят унизительный характер. Такое мнение выразил президент ОКР Станислав Поздняков, передает издание "Подмосковье сегодня". 

По его словам, Москва сделает все возможное, чтобы на Играх в Токио-2020 российская команд под эгидой ОКР вышла на арену под цвета флага России, как того требует Олимпийская Хартия. 

Сергей САЗОНОВ

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