Москва сделает все возможное, чтобы отстоять свою честь

Санкции WADA против России нелогичны и носят унизительный характер. Такое мнение выразил президент ОКР Станислав Поздняков, передает издание "Подмосковье сегодня".

По его словам, Москва сделает все возможное, чтобы на Играх в Токио-2020 российская команд под эгидой ОКР вышла на арену под цвета флага России, как того требует Олимпийская Хартия.