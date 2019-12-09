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Санкции WADA против России нелогичны и носят унизительный характер. Такое мнение выразил президент ОКР Станислав Поздняков, передает издание "Подмосковье сегодня".
По его словам, Москва сделает все возможное, чтобы на Играх в Токио-2020 российская команд под эгидой ОКР вышла на арену под цвета флага России, как того требует Олимпийская Хартия.
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