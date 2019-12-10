Альянс пытается ускорить размещение своих военных в Европе

Западные страны оправдывают увеличение военного бюджета НАТО через распространение русофобских статей в СМИ. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве уверены, что раскручивание мифа о российской угрозе призвано также ускорить размещение американских военных в Европе.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва неоднократно подчеркивала свои опасения в связи с усилением военного контингента НАТО рядом российскими границами.