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США оправдывает рост военного бюджета русофобией

Альянс пытается ускорить размещение своих военных в Европе

Западные страны оправдывают увеличение военного бюджета НАТО через распространение русофобских статей в СМИ. Об этом заявили в МИД РФ. 

В ведомстве уверены, что раскручивание мифа о российской угрозе призвано также ускорить размещение американских военных в Европе. 

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва неоднократно подчеркивала свои опасения в связи с усилением военного контингента НАТО рядом российскими границами. 

Сергей САЗОНОВ

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