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Западные страны оправдывают увеличение военного бюджета НАТО через распространение русофобских статей в СМИ. Об этом заявили в МИД РФ.
В ведомстве уверены, что раскручивание мифа о российской угрозе призвано также ускорить размещение американских военных в Европе.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва неоднократно подчеркивала свои опасения в связи с усилением военного контингента НАТО рядом российскими границами.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем