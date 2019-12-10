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Россия не планирует полностью отказываться от импортных лекарств

Россия построит барьер на пути черного рынка лекарств
Фото: pixabay.com
Путин назвал проблемы в фармакологической сфере страны

Россия не намерена отказываться совсем от импортных лекарств, как и нет у властей планов их заменять на отечественные любой ценой. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) во вторник, 10 декабря.

"Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом, нет", – цитирует главу государства ТАСС.

По его словам, ситуация с импортозамещением в области фармакологии гораздо сложнее, чем кажется в реальности, поскольку есть лоббисты иностранных препаратов, причем небескорыстные.

Сейчас в стране увеличилось производство отечественных современных лекарств, однако это совсем не означает, что Россия отказывается от закупок тех, которые у нас не делают, заметил президент. Он подчеркнул, что власти контролируют возникающие сложности с обеспечением населения препаратами, как на региональном, так и на федеральном уровне, в том числе по части выделения средств "в полном объеме".

"По поводу лекарств иностранного производства – здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить, мы должны понимать, что мы должны быть независимыми и какие-то элементарные вещи производить сами. И не только элементарные, а и серьезные лекарственные препараты", – считает российский лидер, еще раз похвалив отечественную фармацевтическую отрасль.

Путин напомнил, что недавно кабмин разблокировал поступление в Россию сильно действующих обезболивающих лекарств для детей, ранее запрещенных к ввозу в страну.

Судя по всему, президент говорил о подписанном в сентябре распоряжении главы правительства Дмитрием Медведевым о выделении свыше 26 млн руб на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых маленьким россиянам импортных препаратов, не зарегистрированных в РФ. Как 6 декабря сообщила помощник директора Московского эндокринного завода (МЭЗ) Ирина Дорофеева, в страну завезено свыше 380 упаковок "Мидазолама" в специальной детской форме для лечения эпилепсии. На очереди – ввоз 170 упаковок "Фенобарбитала".

Этих препаратов ждут около 2 тыс российских детей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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На Западе врачи открыто лоббируют некачественные лекарства. Небесплатно разумеется...
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