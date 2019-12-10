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"Единая Россия" займется массовыми захоронениями жертв политических репрессий

"Единая Россия" займется массовыми захоронениями жертв политических репрессий
Фото: er.ru
Соответствующее законодательство партийцы проработают в начале 2020 года

"Единая Россия" не собирается долго раскачиваться после Новогодних каникул, а сразу включится в активную работу. Планы на будущий год партийцы стоят уже сейчас.

Так, в начале 2020 г. они займутся законодательными нормами о массовых захоронениях жертв политических репрессий и поделятся идеей о создании соответствующего реестра, сообщил замсекретаря Генсовета "ЕР", координатор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн. 

Александр Хинштейн. Фото: www.globallookpress.com

"В рамках работы партпроекта "Историческая память" мы оперативно проработаем поручение президента. В кратчайшие сроки будут представлены законодательные инициативы, регулирующие работы на местах массовых захоронений жертв репрессий и прилегающих к ним территориях", – пообещал партиец.

Напомним, обе идеи лично поддержал российский лидер Владимир Путин и поручил депутатам Госдумы проработать необходимую нормативно-правовую базу. 

Ксения АНДРЕЕВА

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