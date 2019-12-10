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Чиновников накажут за хамство

Путин одобрил инициативу о введении ответственности госслужащих за оскорбление населения

Президент РФ Владимир Путин считает правильной идею наказания чиновников, которые оскорбляют граждан. Об этом он заявил сегодня в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, комментируя законопроект об оскорблении чести и достоинства полицейского.

При этом глава государства отметил, что сначала нужно провести аналитическую работу. По его мнению, сперва необходимо "продумать детали", а также посоветоваться с экспертами.

Путин считает, что если человек приходит в госслужбу и оскорбляет граждан, то "ему там не место", пишет "ФедералПресс". Также он напомнил о существовании в Уголовном кодексе РФ статей за оскорбление.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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