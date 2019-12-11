Украинский лидер по-прежнему требует Крым

Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем ЕС Шарлем Мишелем сказал, что надеется на продление санкций для России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Зеленский рассчитывает, что члены ЕС "сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже говорил, что санкции не будут отменены, пока стороны не урегулируют конфликт на Украине.

9 декабря в Париже состоялась первая двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. На них обсуждались минские договоренности, и в частности отвод сил и средств по линии разграничения, однако подробности встречи не разглашаются. Известно лишь, что каждая сторона осталась при своем.

Так, Владимир Путин настаивает на безусловном соблюдении минских соглашений. А в них говорится, что Киев получит контроль над границей на следующий день после выборов в Донбассе. Зеленский же хочет восстановить контроль над границей до выборов на непризнанных территориях.