Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с председателем ЕС Шарлем Мишелем сказал, что надеется на продление санкций для России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
Зеленский рассчитывает, что члены ЕС "сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже говорил, что санкции не будут отменены, пока стороны не урегулируют конфликт на Украине.
9 декабря в Париже состоялась первая двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. На них обсуждались минские договоренности, и в частности отвод сил и средств по линии разграничения, однако подробности встречи не разглашаются. Известно лишь, что каждая сторона осталась при своем.
Так, Владимир Путин настаивает на безусловном соблюдении минских соглашений. А в них говорится, что Киев получит контроль над границей на следующий день после выборов в Донбассе. Зеленский же хочет восстановить контроль над границей до выборов на непризнанных территориях.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Нежданные гости заполонили гавань полуострова