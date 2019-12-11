По словам трехкратной олимпийской чемпионки, Россия намерена отстаивать права своих спортменов

Депутат Госдумы и координатор партпроекта "Единой России" "Детский спорт" Ирина Роднина заступилась за российских атлетов, которых исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил крупнейших международных турниров. По словам парламентария, оно исполняет четко сформулированный политический заказ.

"Решение WADA в отношении российского спорта – это прямое нарушение Хартии МОК и принципов Олимпийского движения. WADA не в праве лишать "чистых" российских спортсменов, не запятнанных в каких-либо допинговых скандалах, возможности выступать под национальным флагом, тем самым поражая в правах и их, и Олимпийский комитет России, к которому нет претензий как со стороны МОК, так и самой WADA",

– заявила Роднина, добавив, что Россия намерена оспаривать несправедливое решение WADA.

Первый шаг на пути к протесту был сделан, отметила депутат. Однако эксперты агентства отказались от сотрудничества с российскими коллегами, которые предложили перепроверить информацию о допинг-тестах.

Кроме того, Ирина Константиновна напомнила, что Россия уже была жестоко наказана и проделала большую работу над ошибками. Произошедшее 9 декабря представительница "Единой России" назвала "юридическим нонсенсом".