Инициатива прошла второе чтение в Госдуме

В нижней палате парламента во втором чтении принята поправка ее спикера Вячеслава Володина и других депутатов, сообщил соавтор инициативы, руководитель фракции "Единой России" в ГД, вице-спикер Сергей Неверов. Речь идет о норме об освобождении от НДФЛ компенсаций обманутым дольщикам. Рассмотрение прошли соответствующие изменения в Налоговый кодекс, пояснил председатель Госдумы.

"В настоящее время такие компенсации начали выплачиваться с 1 декабря 2019 года. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года",

– заверил Володин, добавив, что парламентарии предыдущими инициативами уже обезопасили дольщиков. В частности, отметил думский спикер, в 2017 г. был принят закон о создании Фонда защиты прав граждан. В текущем году ужесточили ответственность за нарушения в сфере долевого строительства.

Фонду защиты дольщиков расширили полномочия и развязали руки регионам. Теперь они могут сами создавать фонды для финансирования строительства проблемных домов, напомнил Вячеслав Володин.