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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что он бы сто раз пожал руку Владимиру Путину, если бы Крым вошел в состав Незалежной.
"Лучше Владимиру Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать", - заявил Песков.
Пресс-секретарь лидера россиян, как пишет издание URA.RU, отметил, что для решения конфликта в Донбассе Зеленскому нужно не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности. Соглашения, как передает слова Пескова телеканал "360", – это основа работы "нормандской четверки", а страны-члены этого формата должны их выполнять полностью.
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