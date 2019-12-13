Президенту Украины не стоит поднимать вопрос Крыма, если он хочет здороваться за руку с российским коллегой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что он бы сто раз пожал руку Владимиру Путину, если бы Крым вошел в состав Незалежной.

"Лучше Владимиру Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать", - заявил Песков.

Пресс-секретарь лидера россиян, как пишет издание URA.RU, отметил, что для решения конфликта в Донбассе Зеленскому нужно не Путину жать руку, а выполнять минские договоренности. Соглашения, как передает слова Пескова телеканал "360", – это основа работы "нормандской четверки", а страны-члены этого формата должны их выполнять полностью.