Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
400 новости
С 14 декабря власти Эстонии запретили ввоз в Республику ряда продуктов растениеводства из третьих стран, включая Россию. Об этом сообщает посольство РФ в Таллине.
"В список попавших под запрет наименований включены в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы", – говорится в заявлении нашего диппредставительства в Facebook.
В посольстве отметили, что ограничение установлено во всех странах ЕС в целях предотвращения распространения вредителей растений.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Муж звезды "Моя прекрасная няня" пожалел денег для ее дочери