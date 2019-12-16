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Эстония запретила ввоз российских яблок и цветов

Евросоюз защищается от вредителей растениеводства

С 14 декабря власти Эстонии запретили ввоз в Республику ряда продуктов растениеводства из третьих стран, включая Россию. Об этом сообщает посольство РФ в Таллине.

"В список попавших под запрет наименований включены в том числе картофель, яблоки, апельсины, растения и живые цветы", – говорится в заявлении нашего диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что ограничение установлено во всех странах ЕС в целях предотвращения распространения вредителей растений.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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