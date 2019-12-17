В Переславль-Залесский направится комиссия генсовета партии

Задержание руководителя фракции "Единой России" в гордуме Переславля-Залесского Владимира Корнилова по обвинению в убийстве – беспрецедентный случай в истории партии. Поэтому в Ярославскую область в ближайшее время отправится комиссия генсовета ЕР. Она должна выяснить, как человек, способный на подобное преступление, был избран на такую должность, заявил во вторник, 17 декабря, замсекретаря генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Несомненно, кроме выполнения необходимых формальностей – освобождения от должности, исключения из партии, лишения мандата, нам необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Следует выяснить, как такой человек, вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию", – указал Хинштейн.

Планируется, что до конца недели комиссия встретится с партийцами в Переславле-Залесском, изучит ситуацию, выслушает мнения людей, и затем представит выводы генсовету ЕР. Вероятно, за этим последуют кадровые решения, не исключил Хинштейн:

"Дело Корнилова" наносит огромный репутационный ущерб "Единой России", и руководству местной и региональной парторганизации следует за это ответить", – считает парламентарий.

Тело 60-летнего мужчины было обнаружено в минувшее воскресенье в Ярославской области. Расследование привело к главе фракции ЕР в Переславль-Залесской гордуме Владимиру Корнилову. По предварительной версии, он совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения. Корнилов уже дал признательные показания.