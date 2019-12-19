Российские сенаторы поддержали Фархада Ахмедова

В Совфеде призвали не искать "руку Москвы" в происходящем в Азербайджане

"Я категорически не согласен с тем, что мы вмешиваемся во внутренние дела наших соседей. Мы заинтересованы в том, чтобы в любой из стран наших братских государств царили мир и политическая, человеческая гармония", – заявил первый заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Кисляк. Сенатор высказал свое мнение относительно недавних публикаций в азербайджанской прессе, которые выдвинули теорию вмешательства "руки Москвы" в политические процессы в Азербайджане.



Поводом для конспирологических статей в СМИ Азербайджана послужил пост в Фейсбуке российского предпринимателя Фархада Ахмедова. Бизнесмен изложил свою точку зрения на то, какие системные реформы необходимо провести в республике, чтобы повысить качество государственного управления, привлечь инвестиции и повысить уровень благосостояниоря азербайджанцев.

Ахмедов в преддверии запланированных в стране на февраль 2020 года парламентских выборах высказал мнение о пользе конструктивной оппозиции, состоящей из профессионалов. Однако журналисты некоторых азербайджанских изданий истолковали теоретические выкладки Ахмедова как политический проект, целью которого является активное вмешательство российского бизнесмена во внутреннюю политику Азербайджана. Поскольку Ахмедов – российский влиятельный предприниматель, то его частное мнение в социальной сети в местной прессе было преподнесено многими авторами как "рука Москвы". А некоторые издания даже сравнили экс-сенатора с бизнесменом Иванишвили, который якобы по заданию Москвы "снес" с грузинской политической сцены Михаила Саакашвили.

"Я не специалист по внутренней политической жизни Азербайджана, – прокомментировал ситуацию Сергей Кисляк, – но зная нашу политику, могу Вам совершенно ответственно сказать, что оснований для подозрений в адрес России просто не может быть".

По словам первого заместителя Комитета по международным делам, если в контексте политических столкновений на Россию списывают собственные противоречия в стране, то, к сожалению, такой механизм не оригинален, он уже опробован в мире и использовался много раз.

Сенатор Сергей Цеков также считает озвученные азербайджанскими СМИ подозрения беспочвенными: "Россия одна из немногих стран, которая не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе государств, которые образовались после распада СССР на основе республик Советского Союза", – заявил Цеков.

По мнению парламентария, многие проблемы бывших республик советского союза, ныне независимых стран, в основном, на 90% связаны, наоборот, с тем, что они пытаются оттолкнуться от России и пытаются нашу страну в чем-то обвинить.

"Вместо того, чтобы дружить с Россией, выстраивать абсолютно нормальные отношения, прислушиваться к мнению ее представителей, они пытаются подальше оттолкнуться от нас. При этом часто испытывают большие проблемы как во внутренней ситуации, так и во внешней политике, которой они следуют", – считает член Верхней палаты.

Член Комитета по международным делам Совфеда Арсен Каноков поддержал точку зрения своих коллег, заявив, что в последнее время в странах Ближнего зарубежья стало модой, когда что-то не получается, винить в этом Российскую Федерацию.

"Я очень уважаю Алиева, он профессионал и очень многое делает для развития Азербайджана, - прокомментировал ситуацию с заявлением Фархада Ахмедова сенатор. – И я уверен, что это не от него идут подобные спекуляции, мне кажется это чья-то личная инициатива. Думаю, что это не на уровне государственных отношений".

Сенатор, бывший руководитель Управления внутренней политики Администрации президента РФ Олег Морозов рассказал, что Россия время от времени пытается в отдельных случаях выполнять лишь роль посредника, миротворца в тех конфликтных зонах, которые есть во взаимоотношениях между регионами на постсоветском пространстве, но никогда не вмешивается в их дела.

"Я нахожусь в федеральной политике 30 лет, и я никак не могу связать фамилию Ахмедова с каким-то российским влиянием, – сообщил Олег Морозов. – Что касается Иванашвили, это совсем смешно. Грузия настолько пластична с точки зрения внутриполитических процессов, что посадить там какого-то своего лидера невозможно. Думаю, что поражение Саакашвили было абсолютно предсказуемо в тот момент, когда там шла предвыборная борьба. И сегодняшняя политика Иванишвили абсолютно не пророссийская, рассматривать этого бизнесмена как человека, который представляет в Грузии какую-то пророссийскую линию – это просто нелепо. Поэтому мне кажется, что подобные заявления журналистов от лукавого", – подчеркнул парламентарий.

Сенатор Анатолий Лисицин заявил, что вопрос о необходимости наличия конструктивной оппозиции ставится правильно.

"Оппозиция заставляет власть осматриваться, исправлять те просчеты, проблемы, которые возникают в обществе. Я на личном опыте убедился в этом, когда работал губернатором. С оппозицией надо быть открытым, вести с ней диалог. Не идти на поводу, но постоянно общаться. Власть должна снимать социальное напряжение, понимать, что и почему происходит, но вместо этого она часто не хочет открыто общаться с народом. Это странно и непонятно. Все это приводит к тому, что власть и народ находятся на противоположных сторонах"

По мнению сенатора, происходит это из-за того, что представители властей не знают и не умеют, как вести себя на политическом поле. "Настоящие политики – это люди компромиссов, это люди, которые умеют быть жесткими, умеют быть мягкими, умеют быть сдержанными. Политика – это искусство, искусство игры вдолгую. Россия – серьезное государство, и она всегда по серьезному относится к вещам, которые связывают страну с нашими соседями", – резюмировал сенатор.