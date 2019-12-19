Прошло уже полгода с момента похищения в Триполи российских социологов боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС). В данный момент их держат в неофициальной ливийской тюрьме под названием «Митига

Максим Шугалей, Александр Прокофьев и Самер Суэйфан были приглашенными специалистами группы социологических исследований в Ливии, созданной в 2019 году "Фондом защиты национальных ценностей". Они планировали провести серию опросов среди ливийцев и ряд встреч с чиновниками и политиками, пишет "Российский диалог".

Россияне работали в Ливии открыто. За первые два месяца социологи провели множество встреч с ливийскими политиками, в числе которых был сын экс-лидера страны Муаммара Каддафи, которого в 2011 году свергли и убили. Возможно, именно встреча с Сейфом Каддафи стала роковой для россиян.



Дело в том, что главари ПНС были обеспокоены уровнем народной поддержки сына бывшего президента. Халед аль-Мишри заинтересовался оценкой Сейфа Каддафи текущей политической обстановки. Ознакомившись с результатами исследования, он пришел к выводу, что они представляют большую угрозу. После этого социологов отправили в тюрьму.

Похищение социологов произошло ночью 16 мая. Прокофьев за несколько дней до этого улетел в Москву. К дому Суэйфана и Шугалея подъехали вооруженные боевики, в плену которых и оказались россияне. Изначально все думали, что похищение осуществлено с целью выкупа. Однако спустя некоторое время стало известно, что они находятся в тюрьме "Митига", контролируемой группировкой RADA. Она действует под эгидой МВД ПНС, возглавляемого экстремистом Фатхи Башагой. RADA насчитывает около 2500 боевиков, около 500 из которых в прошлом являлись членами террористических организаций. Кроме того, RADA сотрудничает с ИГ (запрещена в РФ).

Об условиях содержания в "Митиге" рассказал её бывший узник, капитан корабля "Теметерон" Владимир Текучев, пробывший там около трех лет. С его слов, заключенных постоянно избивают, пытают и ужасно кормят. Людям приходится спать посменно на бетонном полу, а робы синего цвета выдаются для встречи с адвокатом или записи показаний.

Президент ФЗНЦ Александр Малькевич уверен, что похищение россиян – откровенный политический шантаж. Он рассказал, что правительство России получило политические требования от бандитов. Подобные посылы звучали от представителей ПНС и в рамках саммита "Россия – Африка", на котором они присутствовали.

Источником основной версии причин ареста стало американское агентство Bloomberg: российские социологи якобы были арестованы за попытку повлиять на ход выборов и за "организацию встречи" с Каддафи-младшим. Однако в это время в Ливии не то что не проходило каких-либо выборов, но даже отсутствовала юридическая база для их проведения. В стране даже не было конституции, что полностью противоречит версии ПНС, сообщает Федеральное агенство новостей. .

Версию о вмешательстве поддержал Роман Баданин, основавший "Проект.Медиа". Примечательно, что в основе его материала лежат данные из ноутбука Шугалея. Не совсем ясно, как к нему попал компьютер или данные из него, ведь при аресте россиян его изъяли террористы. Следовательно, Баданин сотрудничает либо с боевиками, либо с иностранными спецслужбами. Связь Ходорковского, ливийских террористов и сотрудников ЦРУ очевидна, считает Малькевич.

К тому же, свидетели подтвердили, что сотрудники американских спецслужб из Туниса принимали участие в похищении россиян. Именно они выстраивают тезисы, которыми руководствуются журналисты и главари ПНС.

На самом деле причина задержания россиян до сих пор на 100% не известна, но среди версий одна кажется реальной. Результаты проведенных социологами опросов явно свидетельствуют, что премьер ПНС Файез Саррадж имеет крайне низкий уровень поддержки среди населения – 7,1%. Наименьший показатель оказался у Халежа аль-Мишри – 1,8%. В данном рейтинге лидирующую позиция принадлежит Халифе Хафтару – 27%, за ни идет Сейф Каддафи – 26,6%.



Главари ПНС обеспокоились, поняв, что их положение у власти весьма шаткое. Для сокрытия этих данных россиян и бросили в тюрьму, не имея на это никаких законных причин.

Сейчас о судьбе российских социологов практически ничего не известно. Их адвокат Мухаммад Али Айяд рассказал, что их жизням ничего не угрожает. Он отметил, что россияне ежедневно подвергаются высокому психологическому давлению. Есть опасность, что ПНС и ЦРУ не выпустят их на свободу, потому социологи много знают.