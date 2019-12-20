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Некоторая часть московского общества всерьез взволнована новостью о проходящих обысках в офисах и квартире миллиардера Михаила Гуцериева. По одной из версий, бизнесмен заинтересовал правоохранителей из-за подозрений в контрабанде нефти. Но у этой истории есть и другая версия.
Ответ на вопрос об обысках, вероятно, следует искать в словах президента России Владимира Путина, который накануне во время большой пресс-конференции рассказал о возникших проблемах при формировании Союзного государства России и Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что почти ни по каким вопросам ничего сделано не было.
Существует мнение, что бизнес Гуцериева и его инвестиции в страну слишком важны для Лукашенко. По этой причине давление на миллиардера может быть весьма прозрачным намёком белорусскому президенту и настойчивым советом быть сговорчивее.
Впрочем, долго фигуру Гуцериева как разменную монету большой политики использовать было бы странно: он абсолютно лоялен и российским властям, к тому же инвестирует много средств в социальную сферу регионов присутствия своих компаний. Так что возможно даже, что после новой встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко интерес к нему со стороны правоохранительных органов исчезнет полностью.
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