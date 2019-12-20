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"Единая Россия" не готова поддержать инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Как сообщает "Федерал пресс", к такому решению в партии пришли после общественного обсуждения, когда стало понятно, что большинство опрошенных считают меру излишней.
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