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Нештрафуемый порог скорости останется прежним

Народное обсуждение показало, что инициативу посчитали излишней

"Единая Россия" не готова поддержать инициативу о снижении нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч, рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак. 

Как сообщает "Федерал пресс", к такому решению в партии пришли после общественного обсуждения, когда стало понятно, что большинство опрошенных считают меру излишней. 

Сергей САЗОНОВ

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