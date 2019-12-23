Президент России выступит перед сенаторами и депутатами в 2020 году

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как уточняет РИА "Новости", пока не известно, во сколько начнется выступление лидера россиян.

Как напоминает телеканал "МИР24", в 2019-м Путин выступил перед сенаторами и депутатами с посланием 20 февраля.