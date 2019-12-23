Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Кремле определились с датой обращения Путина к Федеральному собранию

Президент России выступит перед сенаторами и депутатами в 2020 году

Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 

Как уточняет РИА "Новости", пока не известно, во сколько начнется выступление лидера россиян. 

Как напоминает телеканал "МИР24", в 2019-м Путин выступил перед сенаторами и депутатами с посланием 20 февраля. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей