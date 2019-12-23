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Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как уточняет РИА "Новости", пока не известно, во сколько начнется выступление лидера россиян.
Как напоминает телеканал "МИР24", в 2019-м Путин выступил перед сенаторами и депутатами с посланием 20 февраля.
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