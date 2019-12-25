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Президент России Владимир Путин усмотрел отсутствие у россиян ощущения удовлетворения от реализации нацпроектов. Об этом глава государства заявил во время сегодняшнего заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он заметил, что о подобном настроении свидетельствуют опросы общественного мнения различных структур, пишет "Свободная пресса", среди таковых он назвал Федеральную службу охраны.
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