Путин констатировал отсутствие у граждан страны ощущения перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин усмотрел отсутствие у россиян ощущения удовлетворения от реализации нацпроектов. Об этом глава государства заявил во время сегодняшнего заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он заметил, что о подобном настроении свидетельствуют опросы общественного мнения различных структур, пишет "Свободная пресса", среди таковых он назвал Федеральную службу охраны.