На этот раз дискриминации подверглись аттестованные российские военные

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш помогает американскому правительству саботировать визы для российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, на сейчас раз проблемы возникли с предоставлением виз для российских военных. При этом, как отметила Захарова, военнослужащие прошли необходимую аккредитацию ООН и были назначены решением генерального секретаря Всемирной организации.

Дипломат также напомнила о "вопиющих случаях", когда российским сотрудникам, работающим в США, не продлевали визы. Это, по мнению Захаровой, как нельзя лучше свидетельствует о том, что американская сторона злоупотребляет административным ресурсов и оказывает давление на неугодных для Вашингтона россиян. При этом генсек ООН фактические игнорирует эти нарушения, гарантом которого он является.