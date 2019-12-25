Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россия поймала ООН на визовом саботаже российских дипломатов

Россия поймала ООН на визовом саботаже российских дипломатов
Фото: www.globallookpress.com
На этот раз дискриминации подверглись аттестованные российские военные

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш помогает американскому правительству саботировать визы для российских дипломатов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

По словам российского дипломата, на сейчас раз проблемы возникли с предоставлением виз для российских военных. При этом, как отметила Захарова, военнослужащие прошли необходимую аккредитацию ООН и были назначены решением генерального секретаря Всемирной организации. 

Дипломат также напомнила о "вопиющих случаях", когда российским сотрудникам, работающим в США, не продлевали визы. Это, по мнению Захаровой, как нельзя лучше свидетельствует о том, что американская сторона злоупотребляет административным ресурсов и оказывает давление на неугодных для Вашингтона россиян. При этом генсек ООН фактические игнорирует эти нарушения, гарантом которого он является. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Северный поток-2" заморозят на 6 лет

Строительство газопровода придется отложить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей