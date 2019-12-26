Лидер либерал-демократов рассказал о тяжелом советском детстве

Президент России Владимир Путин и другие участники сегодняшнего заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса чуть не умерли со смеху от рассказа лидера ЛДПР Владимира Жириновского о сакральной связи между юным мальчиком Вовой и его больным кроликом в далеком советском прошлом.

Так политик пытался пояснить собравшимся о святом праве на частную собственность.

"Я держу кроликов. Мне 15 лет. Иду на демонстрацию и что-то у меня свербит, неприятно. Возвращаюсь – у кролика лапка попала между досок, и он пищит. Я за десять километров чувствую – у моего кролика беда!", – поделился чувствительными воспоминаниями Жириновский о боли за свою частную собственность.

Затем он поведал, как он страдал из-за того, что соседский мальчишка воровал ягоды вишни и черешни из его сада.

"Я озверел сперва. Это мои деревья! Потом мне стало жалко его, он сказал, что голодный. И я не стал его сдавать в милицию", – заметил либерал-демократ.

Сидящие в зале почти падали под стол от хохота. Только два человека стоически сдерживали улыбки – Путин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Глава государства позволил себе чуть улыбнуться лишь в моменте, когда Жириновский стал говорить на тему качества воды в бутылках.

В своем Telegram-канале политик разместил тезисы, которые он озвучил на Госсовете, в частности, там он предложил "полностью реабилитировать крестьянство, восстановить помещичество, воспитывать частное собственничество с детства" и поставить памятник русскому кулаку.

Про больных кроликов не написал.

