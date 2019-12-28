Глава Молдавской республики рассказал об отношениях с российским президентом

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал об отличительных чертах характера российского лидера Владимира Путина и отметил, что он научил его защищать интересы своей страны и принимать сложные решения. Такое заявление глава государства сделал в интервью РИА "Новости".

Глава Молдавской республики подчеркнул, что именно благодаря Путину Молдавия сумела воплотить различные проекты и решила ряд важных вопросов.

Додон отметил, что отличительной чертой президента Путина, по его мнению, является то, что он "никого не наказывает", однако при этом он "ничего не забывает".

Подытожив, президент республики выразил мнение, что Путин уже вошел в мировую историю, так как ни один глобальный вопрос не может быть решен без участия России.