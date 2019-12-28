Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Как защищать интересы страны: Додон назвал Путина своим учителем

Как защищать интересы страны: Додон назвал Путина своим учителем
Владимир Путин и Игорь Додон. Фото: www.globallookpress.com
Глава Молдавской республики рассказал об отношениях с российским президентом

Президент Молдавии Игорь Додон рассказал об отличительных чертах характера российского лидера Владимира Путина и отметил, что он научил его защищать интересы своей страны и принимать сложные решения. Такое заявление глава государства сделал в интервью РИА "Новости"

Глава Молдавской республики подчеркнул, что именно благодаря Путину Молдавия сумела воплотить различные проекты и решила ряд важных вопросов. 

Додон отметил, что отличительной чертой президента Путина, по его мнению, является то, что он "никого не наказывает", однако при этом он "ничего не забывает". 

Подытожив, президент республики выразил мнение, что Путин уже вошел в мировую историю, так как ни один глобальный вопрос не может быть решен без участия России. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей