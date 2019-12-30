Кремль обнародовал архивные материалы за последние 20 лет жизни главы государства

Президента России Владимира Путина любят даже иностранные дельфины. Это мы поняли из видеохроники, представленной пресс-службой лидера нации на официальном сайте.

Портал главы государства разместил сегодня фото-альбом "Путин. 20 лет", где выложил свыше 600 снимков и 100 видео (как известных, так и впервые публикуемых) на отдельной странице 20.kremlin.ru. Отмечается, что это всего лишь материалы по 2004 год, остальные появятся в ближайшее время.

Просмотр уже доступных, если смотреть все подряд, займет примерно 2,5 часа.

Нам понравился Путин с дельфинами. Как сообщает пресс-служба, видео снято в декабре 2000 года в кубинском городе Варадеро. Отрывок можно посмотреть в телеграм-канале "LIFE SHOT".

На картинке хорошо видно, что заморские дельфины очень дружелюбны к российскому лидеру, периодически тычутся в него носом, проявляя свою любовь и нежность.

