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Захарова высмеяла запутавшихся американцев

Захарова высмеяла запутавшихся американцев
Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Представитель МИД с иронией отреагировала на разъяснения властей США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла объяснение властей США о выводе своих войск из Ирака. Пост об этом политик опубликовала на своей странице в Facebook

В своей записи Захарова предложила зафиксировать слово "ошибка", чтобы Вашингтон снова не стал "на "русских хакеров" или RT кивать". 

6 января сообщалось о письме США иракским военном, в котором сообщалось о намерении в скором времени вывести войска из Ирака. Это якобы планировалось сделать из уважения к суверенитету этой страны, а также просьбе властей Багдада. Позднее американские власти опровергли эти данные, а само письмо признали черновым. 

Сергей САЗОНОВ

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