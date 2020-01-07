Представитель МИД с иронией отреагировала на разъяснения властей США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла объяснение властей США о выводе своих войск из Ирака. Пост об этом политик опубликовала на своей странице в Facebook.

В своей записи Захарова предложила зафиксировать слово "ошибка", чтобы Вашингтон снова не стал "на "русских хакеров" или RT кивать".

6 января сообщалось о письме США иракским военном, в котором сообщалось о намерении в скором времени вывести войска из Ирака. Это якобы планировалось сделать из уважения к суверенитету этой страны, а также просьбе властей Багдада. Позднее американские власти опровергли эти данные, а само письмо признали черновым.