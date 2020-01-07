Москве снова приписали вмешательство без предоставления доказательств

Посол России в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал заявление австрийских СМИ о "российском следе" в хакерской атаке на МИД Австрии, которое произошло накануне.

МВД и МИД европейской страны заключили, что за этим может стоять некое государство. Дипломат посетовал, что австрийское издание Kronen Zeitung по какой-то причине вышло с заголовком "Шпионская атака: след ведет в Москву", обвинив во всем Россию.

Любинский назвал это наглядным примером распространения фейковых новостей и призвал журналистов вооружиться "хоть какими-то фактами".