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Путин запустит "Турецкий поток" в Стамбуле

Главы РФ и Турции также проведут двустороннюю встречу

Президент России Владимир Путин 8 января приедет в Стамбул, где примет участие в запуске газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

Помимо прочего, глава государства также встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Лидеры двух стран обсудят дальнейшее развитие сотрудничества и актуальные международные проблемы. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ни в одной стране Мира лидер ничего подобного открывать не ездит! Шоу для стада баранов! У самих полстраны не газифицировано, люди живут в скотских условиях, пенсии копеечные, треть страны за чертой бедности, здравоохранение с образованием (практически ни один диплом в цивилизованных странах не признаётся) "на ладан дышат", а оно в других станах выёживается, что народные богатства распродаёт, обогащая кучку "неприкасаемых"! А народу- шиш с маком! Где это видано, в какой стране, чтобы президент один и тот же мост два раза (!!!) лично открывал с такими понтами?!
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