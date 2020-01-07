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Президент России Владимир Путин 8 января приедет в Стамбул, где примет участие в запуске газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Помимо прочего, глава государства также встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Лидеры двух стран обсудят дальнейшее развитие сотрудничества и актуальные международные проблемы.
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