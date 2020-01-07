Главы РФ и Турции также проведут двустороннюю встречу

Президент России Владимир Путин 8 января приедет в Стамбул, где примет участие в запуске газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Помимо прочего, глава государства также встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран обсудят дальнейшее развитие сотрудничества и актуальные международные проблемы.