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Киев набросился на ОБСЕ из-за Донбасса

Украинская сторона недовольна работой организации по мониторингу

Украина обвинила миссию ОБСЕ в предоставлении неверно информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе. 

Об этом сообщили в пресс-центре штаба объединенных сил Украины в Facebook

В Киеве указали, что военная техника, которая размещена в регионе, "не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения". 

Сергей САЗОНОВ

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