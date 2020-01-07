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Украина обвинила миссию ОБСЕ в предоставлении неверно информации о нарушениях со стороны украинских силовиков соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба объединенных сил Украины в Facebook.
В Киеве указали, что военная техника, которая размещена в регионе, "не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения".
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