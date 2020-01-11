Американский дипломат прибудет в РФ 16 января

Новый посол США в России Джон Салливан надеется на улучшение российско-американских отношений и планирует заняться укрепление сотрудничества Вашингтона и Москвы. Об этом сообщается в заявлении посольства Соединенных Штатов.

В сообщении также отмечается, что приезд иностранного дипломата намечен на 16 января. По приезду посол намерен вручить верительные грамоты российскому правительству.