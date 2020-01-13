Простые жители США обеспокоены политикой своей страны

Телеканал ABC вместе со службой Ipsos провели исследование, в результате которого выяснили, что большая часть американцев опасается угроз для США после убийства Сулеймани.

Как передает "Федерал пресс", респонденты отвечали на вопрос о том, как, по их мнению, изменилась сфера безопасности после ударов США по Ираку, в результате чего погиб Сулеймани.

Результаты проведенного опроса показали, что 52% участников отметили повышение опасности для безопасности Соединенных Штатов. 25% придерживаются противоположного мнения. 22% американцев считают, что ситуация осталась прежней. Остальные предпочли воздержаться от ответа.