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Большинство американцев боятся последствий после убийства Сулеймани

Простые жители США обеспокоены политикой своей страны

Телеканал ABC вместе со службой Ipsos провели исследование, в результате которого выяснили, что большая часть американцев опасается угроз для США после убийства Сулеймани. 

Как передает "Федерал пресс", респонденты отвечали на вопрос о том, как, по их мнению, изменилась сфера безопасности после ударов США по Ираку, в результате чего погиб Сулеймани. 

Результаты проведенного опроса показали, что 52% участников отметили повышение опасности для безопасности Соединенных Штатов. 25% придерживаются противоположного мнения. 22% американцев считают, что ситуация осталась прежней. Остальные предпочли воздержаться от ответа. 

Сергей САЗОНОВ

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