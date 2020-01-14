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Рассекречены неожиданные факты борьбы с СССР

Рассекречены неожиданные факты борьбы с СССР
Фото: Ведомости/ТАСС
Под прицелом британцев оказалось советская ТАСС

Всплыли неожиданные подробности борьбы Запада с СССР во времена холодной войны. Как выяснилось, британское правительство финансировало агентство Reuters, требуя взамен очернять страну Советов в холодной войне.

Сведения стали доступны после обнародования документов департамента информационных исследований МИД Великобритании, передает BBC. Согласно рассекреченным данным, для противостояния СССР служило подразделение агентства на Ближнем Востоке.

Новости выходили на двух языках: английском и арабском.  При этом Reuters перебирало сообщения "враждебных или полувраждебных информагентств", в том числе советского "ТАСС".

Ксения АНДРЕЕВА

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