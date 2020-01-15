Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиянам указали на роковую ошибку 1990-х

Россиянам указали на роковую ошибку 1990-х
Анатолий Чубайс. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Экономика страны переходного периода дала сбой из-за неплатежей

В России объяснили основополагающую проблему 1990-х годов. Речь идет об экономике переходного периода.

Так, по мнению одного из идеологов и руководителей экономических реформ в стране того времени, который сегодня возглавляет "Роснано", Анатолия Чубайса, корень зла кроется в отсутствии платежей.  Именно это обстоятельство, признался экс-министр финансов, "оказало самое глубинное воздействие", хотя тогда реформаторы не брали его в расчет.

Промашка им дорого обошлась. К 1996 году объем неплатежей достиг 45% ВВП страны.

"Все мотивации на микроуровне в России не были запущены до конца 1990-х в силу неплатежей", – пояснил Чубайс, передает "Лента.ру".

Обратной стороной медали, отметил он, является то, что после окончания эры неплатежей в конце 90-х наступил период экономического роста.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость 1
Ответить
Глупое объяснение. Попытка оправдать свои действия, приведшие к гигантским проблемам. Это же и подтвердил тем, что когда ушел, стало хоть что-то налаживаться. Похоже, слава Герострата его до сих пор привлекает. Чубайс, когда же ты сгинешь?
1
новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Россия осталась без правительства

Медведев объявил об отставке и ушел с поста премьер-министра

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей