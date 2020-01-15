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В России объяснили основополагающую проблему 1990-х годов. Речь идет об экономике переходного периода.
Так, по мнению одного из идеологов и руководителей экономических реформ в стране того времени, который сегодня возглавляет "Роснано", Анатолия Чубайса, корень зла кроется в отсутствии платежей. Именно это обстоятельство, признался экс-министр финансов, "оказало самое глубинное воздействие", хотя тогда реформаторы не брали его в расчет.
Промашка им дорого обошлась. К 1996 году объем неплатежей достиг 45% ВВП страны.
"Все мотивации на микроуровне в России не были запущены до конца 1990-х в силу неплатежей", – пояснил Чубайс, передает "Лента.ру".
Обратной стороной медали, отметил он, является то, что после окончания эры неплатежей в конце 90-х наступил период экономического роста.
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