Отношение к РФ как к преемницы сверхдержавы приведет к страшным последствиям

США свершают большую ошибку, приравнивая современную Россию к Советскому Союзу, когда на самом деле между двумя этими странами осталось мало общего. Поэтому бескомпромиссная и враждебная политика Вашингтона по отношению к Москве не выдерживает никакой критики. Такую точку зрения высказал американский журнал The National Interest.

По мнению авторов, если правящая элита Советского Союза провозгласила марксизм-ленинизм государственной идеологией, современная Россия абсолютно лишена "мессианских" идей.

Как пишет NI, ее экономическая модель представляет собой приземленную разновидность коррумпированного кланового капитализма, а политическая система – консервативное самодержавие с фальсификацией демократии.

Но это не диктатура правящей партии, поэтому Россия не является продолжательницей "ужасающе жестокого тоталитаризма СССР". РФ – обычное консервативное государство, которое унаследовало от СССР ядерное вооружение.

Советский Союз был сверхдержавой с огромными амбициями. Он контролировал "империю" в Восточной Европе (имеются в виду страны Варшавского договора) и поддерживал союзников по всему миру – во Вьетнаме, на Кубе, в Анголе.

Россия же, в понимании NI, региональная держава, а амбиции Кремля нацелены на ближнее зарубежье. Москва пытается помещать продвижению НАТО на восток, что воспринимается на Западе как агрессивные действия.

СССР был номером два после США, сегодняшняя Россия не входит даже в десятку. Ее экономика соразмерна канадской. Огромная часть суши – незаселенная Сибирь, а потерянные земли – это Прибалтика, Грузия, Армения, Азербайджан и другие бывшие республики Союза.

Здесь нужно отметить, что Россия все же пытается контролировать часть постсоветского пространства, а на Ближнем Востоке "пустила корни" в Сирии и уже является одним из главных игроком во всем ближневосточном регионе.

Интересы США и России, на самом деле, во многом схожи, особенно это касается борьбы с радикальным исламским терроризмом. И Вашингтону стоит наладить диалог с Москвой, а не смотреть на русских, как на врагов.