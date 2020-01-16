Инициатива связана с предстоящим юбилеем

Россия занимается продвижением вопроса мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках ОБСЕ. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, соответствующая инициатива уже была внесена в ООН. Аналогичную декларацию по случаю юбилея Великой Победы российские дипломаты продвигают в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.