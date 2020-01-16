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Россия продвигает тему Великой Отечественной войны в ОБСЕ

Инициатива связана с предстоящим юбилеем

Россия занимается продвижением вопроса мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках ОБСЕ. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. 

По его словам, соответствующая инициатива уже была внесена в ООН. Аналогичную декларацию по случаю юбилея Великой Победы российские дипломаты продвигают в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Сергей САЗОНОВ

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