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Бывшего украинского президента Петра Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля. Об этом сообщили в Госбюро расследований Украины.
Какую именно информацию следствие хочет получить, неизвестно. Антироссийского политика ждут у следователя 21 и 24 января. В ведомстве добавили, что в случае неявки, Порошенко могут силой привести на допрос.
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