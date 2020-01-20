На пост премьер-министра выдвинули Абдуллу Арипову

Правительство Узбекистана подало в отставку перед новым парламентом страны. Ожидается, что завтра обе палаты на совместном заседании утвердят нового председателя правительства.

Основной кандидатурой является Абдулла Арипов, передает "МИР 24". Он возглавлял кабинет чуть более трех лет.

Парламент Узбекистана является двухпалатным и впервые был сформирован в 2005 году. В верхней палате работают 100 депутатов, а в нижней – 150. Их избирают на срок в пять лет.