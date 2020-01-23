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"Истеричная брошенка": рвущуюся в ЕС Украину поставили на место

"Истеричная брошенка": рвущуюся в ЕС Украину поставили на место
Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Зеленского подняли на смех за слова о том, что Киев мог бы занять место Лондона в Брюсселе

Незалежная не вовремя засобиралась в Европейский Союз, полагает сенатор Алексей Пушков. Он уверен, что худшего периода сложно вообразить. 

Во-первых, Brexit назначен на 31 января – до выхода Британии в ЕС остается еще больше недели. Во-вторых, пояснил парламентарий в Twitter, французский лидер Эммануэль Макрон отказался принимать в европейское братство Македонию и Албанию. А в-третьих, заключил Пушков, из Греции вот-вот хлынет поток беженцев из-за войны в Ливии, передает "Свободная пресса"

Однако шестого президента Украины Владимира Зеленского сложившиеся обстоятельства не останавливают. В швейцарском Давосе он предложил Брюсселю Киев вместо Лондона, напоминает телеканал "360", чем здорово рассмешил российского политика. По мнению сенатора, предложение бывшего шоумена находится "за гранью здравого смысла", отмечает "Царьград".

"Трудно нанести по ЕС удар большей силы, чем принять полунищую, отягощенную кризисом в Донбассе, факельными шествиями, мятущуюся Украину. Зеленский считает – ЕС должен этого хотеть. Но ЕС не хочет",  

– резюмировал Пушков. Ироничный тон его сообщения подхватили подписчики. 

"Кому, кому, кому продаться. Хоть за копеечку, цент, но продаться. Вот вся суть истеричной брошенки", "Где украина и где здравый смысл, понятия ни разу не совместимые", "Их принять сейчас – все равно что поселить в своем доме скандальную тещу добровольно и навсегда. Здравомыслящий и в своем уме вряд ли согласится", "Из смирительной рубашки смотрели добрые глаза Зеленского", – отозвались комментаторы.

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Рогули даже не шутят. Они всерьез думают, что ЕС очень хочет повесить себе на шею 26 миллионов голодных спившихся ленивых нищих фашистов. Нет, скоты, ваша судьба это быть кучей деpьmа на пороге России, эту кучу ЕС будет ворошить палочкой, звонить в звонок и убегать. И не более. Да вы на большее и не годитесь, вообще все развалили за 30 лет и не создали просто ничего.
Гость
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Украйна - использованный презерватив, у них своих презиков хватает, кому не хватит = пусть мечтает.
М
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ваше место,свиньи,у навоза,т.е в свиноферме,ни кому вы не нужны оборванцы с флагом дауна и ложкой с вилкой вместо герба
Гость
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Нацики рвутся в Европу, как в 1934 году Германия.
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