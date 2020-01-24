"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев
В соцсетях активно обсуждают, как президент России Владимир Путин поднял упавшую с головы палестинского караульного фуражку. Этот простой поступок вызвал восхищение как у местных жителей, так и у россиян.
Соответствующее видео опубликовано на странице "Кремлевский пул РИА" в Twitter. Сообщается, что кадры сняты фотографом палестинского лидера Мухаммадом Атиком.
"В Палестине восхищены Путиным: он поднял упавшую фуражку офицера караула. Видео фотографа Аббаса распространяется в арабском мире со скоростью нового коронавируса", – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как лидер РФ проходит по коридору вместе с президентом Палестины Махмудом Аббасом, и в вдруг замечает на полу фуражку. Он остановился, поднял головной убор и надел его на голову офицера, показав при этом ему большой палец.
Сам автор видео рассказал Telegram-каналу LIFE SHOT, как отреагировали в Палестине на увиденное.
"Нет сомнений, что палестинский народ любит президента Путина, и это видео принесло президенту Путину еще больше любви и уважения после этого скромного и красивого поступка", – отметил Атик.
А вот читатели страницы журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова, который также поделился в своем Twitter этими кадрами, вспомнили случаи, как во времена президентства Украиной Петром Порошенко украинские солдаты периодически падали в обморок. В комментариях они положительно высказались о поступке Путина и прошлись по экс-главе Незалежной (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Ну перед ним хоть в обморок солдаты не падают,как на Украине....", "Порошенко и Путин.Две разницы. Там падают в обморок. Тут исправляют оплошность", "Ну,как Путина после этого не любить? Просто неземной мужчина!", "У Порошенко человек упал и тот не заметил, а наш молодец!", "Нормальный простой русский мужик!".
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