Свое согласие на это дала в том числе и королева Соединенного Королевства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал билль о выходе страны из Евросоюза. Об этом политик сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Соглашение о Brexit 23 января подписала также королева Великобритании Елизавета II. Выход страны из состава ЕС запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу или на 02:00 по московскому времени 1 февраля. После этого до конца текущего года будет проходить переходный период.