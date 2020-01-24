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Свершилось: Великобритания подписала договор о выходе из ЕС

Свое согласие на это дала в том числе и королева Соединенного Королевства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал билль о выходе страны из Евросоюза. Об этом политик сообщил в своем микроблоге в Twitter

Соглашение о Brexit 23 января подписала также королева Великобритании Елизавета II. Выход страны из состава ЕС запланирован на 31 января в 23:00 по Гринвичу или на 02:00 по московскому времени 1 февраля. После этого до конца текущего года будет проходить переходный период. 

Сергей САЗОНОВ

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