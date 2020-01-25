Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Сурков ушел в отставку

Помощник президента РФ решил покинуть пост из-за Украины

Владислав Сурков ушел в отставку. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале, не раскрывая своих источников.

По словам политолога, Сурков решил уволиться "в связи со сменой курса на украинском направлении". Более подробно о причинах своего решения помощник российского президента Владимира Путина, по данным Чеснакова, собирается рассказать через месяц. А пока он планирует "заниматься медитацией". Официального подтверждения информации о его уходе пока нет.

Пост помощника главы государства Сурков занимал с сентября 2013 года. Кроме того, в этой должности он работал с марта 2004 по май 2008 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Россиян взбесили цены на поезда по Крымскому мосту

Между тем, недовольным указали на несправедливую критику

"Неземной мужчина": скромный поступок Путина восхитил палестинцев

Граждане РФ и Палестины высоко оценили помощь российского лидера военному чужой страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей