Помощник президента РФ решил покинуть пост из-за Украины

Владислав Сурков ушел в отставку. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале, не раскрывая своих источников.

По словам политолога, Сурков решил уволиться "в связи со сменой курса на украинском направлении". Более подробно о причинах своего решения помощник российского президента Владимира Путина, по данным Чеснакова, собирается рассказать через месяц. А пока он планирует "заниматься медитацией". Официального подтверждения информации о его уходе пока нет.

Пост помощника главы государства Сурков занимал с сентября 2013 года. Кроме того, в этой должности он работал с марта 2004 по май 2008 года.