"Уже завтра": Юрий Чайка заявил о грядущих переменах на Северном Кавказе
Полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка пообещал разобраться со всеми насущными проблемами региона. Работа, заявил он во время сегодняшнего официального представления в Пятигорске, будет проводиться системно и "с полной отдачей".
Мероприятие открыл замруководителя Администрации президента (АП) РФ Владимир Островенко. По его словам, бывший генпрокурор человек "компетентный, боевой, с большим опытом ответственной государственной службы".
"Уверен, что он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы", отметил Островенко.
Выступили также замглавнокомандующего Сухопутными войсками Минобороны РФ, экс-полпред президента в СКФО Александр Матовников, глава Дагестана Владимир Васильев и многие другие официальные лица.
Юрий Чайка, в свою очередь, расценил новый пост "как знак высокого доверия со стороны главы государства". Он подчеркнул, что не боится ответственности, которую возложил на его плечи Владимир Путин. Прежде всего Юрий Яковлевич намерен направить все силы на борьбу с безработицей и улучшение ситуации в жилищной сфере, противодействие преступности, экстремизму и терроризму. Кроме того, ставки будут сделаны на приток инвестиций.
На реализацию нацпроектов, отметил Чайка, региону выделено почти 73 млрд рублей. Однако исполнение по ним на 1 декабря 2019 года составило только 63%.
"Мы возьмем на жесткий контроль реализацию национальных проектов. Движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени", – пообещал Чайка, добавив, что он лично будет "максимально открыт для взаимодействия и на постоянном контакте", в первую очередь, для простых людей.
Вместе с тем новый полпред гарантировал гражданам макрорегиона максимально удобный сервис обратной связи на официальном интернет-представительстве полпредства. Юрий Яковлевич рассказал о разговоре с премьер-министром Михаилом Мишустиным, в результате которого было решено обновить стратегии экономического развития Северного Кавказа. А рабочая встреча с министром экономического развития Максимом Решетниковым, где также будут обсуждаться важные вопросы, состоится уже на следующей неделе.
По мнению Чайки, у порученного ему региона огромный экономический потенциал. Полпред президента отметил, что после беседы с руководством "Опоры России" были определены "болевые точки" бизнеса в СКФО и начата разработка дорожной карты по решению выявленных проблем. Также Юрий Яковлевич сообщил о том, что в регионе введут новые форматы поддержки молодого поколения.
"Все, что мы будем делать сегодня, нацелено на конкретный результат, который каждый должен увидеть уже завтра", – резюмировал Юрий Чайка.
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