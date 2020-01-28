Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обсудил накопившиеся вопросы с иранским коллегой

Думский спикер Вячеслав Володин находится с рабочим визитом в Тегеране. Там российский политик налаживает межпарламентские связи с местным коллегой, председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.

Москва и Тегеран, отметил глава нижней палаты, справились с возникшими вызовами и демонстрируют эффективное сотрудничество. Спикер Госдумы РФ предложил поговорить о проблемах, с которыми оба государства систематически сталкиваются, в рамках совместного заседания межпарламентской комиссии. Иранский парламентарий, в свою очередь, подчеркнул "стратегическое направление" отношений между нашими странами.

Своим визитом в Иран Вячеслав Викторович дал старт внешнеполитическому 2020 году, полагает директор Международного аналитического центра "Rethinking Russia", политолог Александр Коньков. Он напомнил о недавней "травле" Ирана, подчеркнув, что инцидент удалось уладить, в том числе благодаря дипломатии тегеранских политиков.

"Острота проблемы снизилась, но вопросы накопились. Вячеслав Володин посетил Иран, чтобы оперативно обменяться информацией, как говориться, сверить часы. Это необходимо как для развития парламентской дипломатии, как и в целом для России с точки зрения ее присутствия в этом регионе", – пояснил эксперт в интервью изданию "Политаналитика".

Он также прокомментировал совместную инициативу, которая касается проработки межпарламентского взаимодействия в каспийском регионе. Это принципиально новый формат сотрудничества с участием всех прикаспийских государств. Интерес к нему вполне оправдан, считает политолог. В первую очередь, из-за того, что целых 20 лет длились переговоры по конвенции о правовом статусе Каспийского моря. И наконец в 2018 году лед тронулся, напомнил Коньков.

"То, что такая рода концепция была выработана, означает правоту политиков наших стран, выбравших парламентское измерение как одно из наиболее перспективных. Открывшиеся возможности для сотрудничества нужно наполнять конкретным содержанием. Парламентское измерение является очень важным направлением, которое может придать импульс сотрудничеству в каспийском регионе", – резюмировал собеседник издания.

Он добавил, что новый опыт заслуживает пристального внимания еще и благодаря договоренности пяти прикаспийских государств урегулировать все вопросы без посторонних. В частности, регион будет освобожден от вооруженных формирований других стран, что позволит ему идти самостоятельным политическим курсом.