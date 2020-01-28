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Мутко получил новую работу после отставки правительства

Бывший вице-премьер России займется развитием жилищной сферы

Виталий Мутко после отставки правительства не остался без работы. Чиновник стал гендиректором госкомпании "Дом.РФ".

Организация, которая существует уже 23 года, развивает рынок ипотечного кредитования и занимается строительством жилья. После того, как кабмин ушел в отставку 15 января после послания Владимира Путина Федеральному Собранию, судьба вице-премьера была под вопросом. Когда новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил состав правительства страны, оказалось, что в него не вошел Мутко.

Однако представитель бывшего заместителя главы правительства успокоил журналистов РИА Новостей, отметив, что его начальнику подыскали новую должность. 

Мутко был вице-премьером с 2016 года. Он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики. 

Полина ИВАНОВА

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