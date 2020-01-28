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Токио раздразнил Москву выставкой о Курилах

Токио раздразнил Москву выставкой о Курилах
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представителя японской дипмиссии вызвали на ковер на Смоленскую площадь за новые посягательства на наши острова

Россия возмущена открывшейся в Токио выставкой, на которой представлены экспонаты, якобы подтверждающие притязания Японии на южную часть Курильской гряды. В связи с этим сегодня в МИД РФ приглашен для объяснений советник-посланник посольства Страны восходящего солнца в Москве. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

Выставка с названием "Территория и суверенитет" открылась 21 января при поддержке властей страны. На ней, в том числе, демонстрируются материалы пропагандистского характера, которые якобы доказывают "обоснованность территориальных притязаний Японии на южные Курилы", обратили внимание японского дипломата на Смоленской площади.

Ему указали на неоспоримый факт законного суверенитета России над этой территорией, подчеркнув, что такие действия официального Токио "идут вразрез с договоренностью лидеров наших стран о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях", следует из сообщения.

В Москве в этом увидели нежелание властей Японии в полном объеме признать итоги Второй мировой войны.

Напомним, РФ не признает притязания Страны восходящего солнца на Южные Курилы (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), поскольку они вошли в состав СССР согласно международным юридическим нормам.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Притязаний нет!
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