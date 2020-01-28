Трамп поделил Палестину и Израиль
Президент США Дональд Трамп раскрыл подробности нового плана по урегулированию арабо-израильского конфликта. Документ содержит 80 страниц. Прожект готовили в Вашингтон с 2017 г.
Как сообщает издание "Ведомости", представители Палестины не были допущены к обсуждению "сделки века", в отличие от израильской стороны.
В частности, план предусматривает создание двух отдельных государств для израильтян и палестинцев со столицей Палестины в восточном Иерусалиме. При этом, Иерусалим останется столицей Израиля, заявил Трамп.
Позже глава Белого дома разместил в своем Twitter карту новых границ двух стран, отметив, что всегда будет оказывать "поддержку государству Израиль и еврейскому народу".
"Именно так может выглядеть будущее государство Палестина со столицей в частях Восточного Иерусалима", – написал Трамп.
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