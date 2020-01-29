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США уничтожат Россию в войне за три часа

США уничтожат Россию в войне за три часа
Фото: pixabay.com
Москве не оставили шансов в противостоянии с американцами

Как только начнется война, Россия будет уничтожена в первые 3 часа. К такому выводу пришел китайский портал China.com.

Отмечается, что лишь на европейском направлении на РФ  нацелены 600 ядерных боеголовок, к атаке готовы 80 бомбардировщиков. Поэтому в случае прямого военного столкновения Россия проиграет США, утверждается в статье.

Поскольку ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, конфликт между Соединенными Штатами и РФ в данном регионе становится все более ожесточенным. Одновременно обе стороны также вступили на путь конфронтации, взаимно запугивая друг друга, чтобы не оказаться в подчинении. Одна сторона сказала, что может уничтожить другую 10 раз. Вторая сказала, что может победить первую в течение 3 часов с атомной подводной лодки, пишет издание.

Вашингтон объявил о всеобъемлющей стратегии сдерживания Москвы, основным направлением которой является Западная Европа и Ближний Восток и большинство российских регионов и Арктика, в то время как стратегия России предполагает сделать все возможное, чтобы прорвать сдерживания и ограничения Штатов, действуя с разных сторон, дабы расширить свое военное региональное влияние и эффективный оборонительный диапазон, в том числе через Арктику, Ближний и Дальний Восток, отмечают китайские аналитики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А великая, а могучая, а супер, а-а-а...
Володя, <цензура> спать...
Гость
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китайский портал <цензура> не компетентен, много чего не понимает
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