Указ об этом подписал глава государства

Президент России Владимир Путин снял с должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно опубликованной информации, временно исполняющим обязанности региона станет председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Ранее, как писал "МИР24", Игнатьева исключили из партии "Единая Россия". После этого в партии предложили чиновнику самому уйти в отставку, пишет "Федерал Пресс".

Всему виной стала неудачная шутка Игнатьева. Глава Чувашии во время церемония вручения новых служебных машин заставил одного из пожарных подпрыгнуть за ключами. Это вызвало шквал критики как со стороны общества, так и со стороны других политических деятелей.