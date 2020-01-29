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Путин помиловал осужденную за контрабанду наркотиков израильтянку

Решение было принято на основе "принципов гуманности"

Президент России Владимир Путин помиловал осужденную в РФ израильтянку Нааму Иссахар, которой вменялось в вину контрабанда наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", – сообщается в указе.

Указ уже вступил в силу.

Напомним, ранее Иссахар обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании. В своем ходатайстве она частично признала вину. 

Сергей САЗОНОВ

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